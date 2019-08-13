قتيل و29 جريحا نتيجة انفجار مخزن أسلحة تابع للحشد الشعبي العراقي في بغداد

أعلن المتحدث باسم ​وزارة الصحة العراقية​ سيف البدر، أنّ "حصيلة ضحايا ​انفجار​ مخزن العتاد في معسكر تابع للحشد الشعبي بمنطقة الدورة ب‍​بغداد​، هي قتيل و29 جريحًا".

وكان قد أدّى احتراق كدس للعتاد في معسكر صقر التابع للحشد في منطقة الدورة جنوبي بغداد، إلى سقوط قذائف "هاون" في مناطق متفرّقة من بغداد، أدّت إلى إلحاق أضرار ماديّة وإصابات بشريّة.