أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، أنّ "حصيلة ضحايا انفجار مخزن العتاد في معسكر تابع للحشد الشعبي بمنطقة الدورة ببغداد، هي قتيل و29 جريحًا".
وكان قد أدّى احتراق كدس للعتاد في معسكر صقر التابع للحشد في منطقة الدورة جنوبي بغداد، إلى سقوط قذائف "هاون" في مناطق متفرّقة من بغداد، أدّت إلى إلحاق أضرار ماديّة وإصابات بشريّة.
كانت هذه تفاصيل خبر قتيل و29 جريحا نتيجة انفجار مخزن أسلحة تابع للحشد الشعبي العراقي في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.