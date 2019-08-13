استئناف حركة الملاحة في مطار هونغ كونغ

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



هونغ كونغ: استؤنفت صباح الثلاثاء حركة الملاحة في مطار هونغ كونغ غداة توقفها إثر إلغاء إدارة المطار جميع الرحلات بعدما اجتاح آلاف المتظاهرين المدافعين عن الديموقراطية باحة وصول المسافرين احتجاجاً على أعمال العنف التي يتهمون الشرطة بها.

وقالت متحدثة باسم المطار لوكالة فرانس برس "لقد استأنفنا عمليات تسجيل المسافرين"، مؤكدة أنّ حركة الملاحة ستستأنف في غضون ساعة في ثامن أكبر مطار في العالم (74 مليون مسافر عام 2018).

وعلى شاشات المغادرة والوصول في المطار أدرجت رحلات عديدة بمواعيد إقلاع وهبوط جديدة.

Advertisements

وفي حين كانت حفنة من المتظاهرين لا تزال في المطار غداة اجتياحهم بالآلاف باحة الوصول الرئيسية فيه، كان المسافرون يسجّلون أمتعتهم تمهيداً للصعود على متن الطائرات المغادرة.

والإثنين دخلت حشود من المتظاهرين، بلغ عددهم نحو خمسة آلاف شخص بحسب الشرطة، باحة الوصول في المطار، مما حدا بإدارته إلى اتخاذ قرار نادر بإلغاء جميع الرحلات.

وكان المتظاهرون رفعوا في المطار الإثنين لافتات كتب عليها "هونغ كونغ ليست آمنة" و"عار على الشرطة" التي يتهمونها باللجوء إلى العنف المفرط لقمع الاحتجاجات.

وشهد التحرك الاحتجاجي في الأسابيع الأخيرة تصاعد أعمال العنف خلال المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين.