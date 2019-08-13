إدارة ترامب تصدر لائحة جديدة بشأن الـ "غرين كارد" و"الفيزا"

أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، لائحة جديدة بإجراءات قبول تأشيرات الإقامة الدائمة "غرين كارد"، وتأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة "الفيزا".
ومن شأن الإجراءات الجديدة التقليل من عدد المهاجرين الشرعيين المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة أو الإقامة فيها.
وبحسب اللائحة الجديدة التي صيغت في 837 صفحة، فإن السلطات الأمريكية لها الحق في رفض طلبات الدخول أو الإقامة في حالة انخفاض المستوى التعليمي أو المادي لمقدمي الطلبات، بدعوى أنه من المحتمل أن يحتاج المتقدم لمساعدة حكومية في المستقبل.
وسيبدأ سريان العمل باللائحة الجديدة بعد 60 يوما من نشرها في السجل الفدرالي.
وبموجب اللوائح الحالية، فإنه يمكن للمسؤولين أن يأخذوا في الاعتبار الموارد المالية لمقدم الطلب، والصحة، والتعليم، والمهارات، ووضع الأسرة والعمر.
وأفدت إدارة ترامب بأن التجديد المقترح في لوائح الهجرة، يهدف إلى أن يتمكن المهاجرون من إعالة أنفسهم ماليا، كما تزيد اللوائح الجديدة من صعوبة وصول المهاجرين ذوي الدخول المنخفضة إلى الولايات المتحدة.
المصدر: وكالات
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