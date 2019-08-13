شكرا لقرائتكم خبر عن منتصر عمران : الإخوان تتنصل من أذرعها الإرهابية فى العلن وتدعمها فى السر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد منتصر عمران، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، أن حركة حسم الإرهابية لا تحتاج إلى شهادة من أهلها أو من خارجها على أنها من جماعة الإخوان ، لافتا الى الى أن تنظيم الإخوان ولد من رحم الاستعمار البريطانى وتربى وترعرع مؤسسه حسن البنا على فتات وأموال الاستعمار.

وقال القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، إن خلية حسم منذ ظهورها والجميع يعلم أنها إخوان رغم محاولات الجماعة التنصل منها أمام الغرب، مشيرا إلى أن الضربات القوية التى تعرض لها التنظيم جعلت الجماعة تتناثر إلى خلايا وحركات مسلحة، حيث إن هذا ليس بجديد على الإخوان فقد كان زعيمهم حسن البنا يتبرأ على الملأ من التنظيم السري لجماعته الذين كان ينفذ الاغتيالات لخصومهم السياسيين، ويقول عليهم في بياناته انهم ليسوا إخوان ليسوا مسلمين، بينما في الخفاء يعرفهم ويؤيد أفعالهم وهكذا تبرأ الإخوان في السجن من سيد قطب وهو مفكرهم وقالوا عنه إلى الجحيم.