ترامب عن انفجار بقاعدة عسكرية روسية: نعلم الكثير عنه

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن أنه يعلم "الكثير" بشأن الانفجار الغامض الذي وقع الخميس الماضي في قاعدة عسكرية شمال روسيا.

وأكد أن أمريكا تمتلك سلاحاً مشابهاً لذلك الذي يرجح أنه سبب الانفجار.

وقال ترامب، في تغريدة على تويتر، إن "الولايات المتحدة تعلم الكثير عن انفجار الصاروخ في روسيا. لدينا تكنولوجيا مماثلة، وإن كانت أكثر تطوراً. لقد أثار انفجار الصاروخ الروسي المعطوب "+سكاي فال+" قلق الناس بشأن الهواء المحيط بالمنشأة وما بعدها. ليس جيداً!".

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أعلنت وكالة الإعلام الروسية نقلاً عن وكالة روساتوم النووية الحكومية، السبت، مصرع 5 من موظفيها في حادث وقع خلال اختبارات بموقع عسكري في شمال روسيا.

ونقلت الوكالة عن روساتوم قولها إن الحادث وقع خلال اختبارات لمحرك صاروخي يعمل بالوقود السائل.

وكانت السلطات الروسية ذكرت سابقاً أن شخصين لقيا حتفهما في الحادث، وأن مدينة قريبة أبلغت عن ارتفاع في مستوى الإشعاع عندما انفجر محرك صاروخي في موقع تجارب بمنطقة ارتشينجلسك الخميس الماضي.

وقام السكان المحليون بتخزين اليود الذي يستخدم لخفض آثار التعرض للإشعاع بعد الحادث، حسب ما قالت وسائل الإعلام في المنطقة، ولم تذكر وزارة الدفاع الروسية تفاصيل تذكر عن الحادث.