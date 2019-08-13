- 1/2
- 2/2
وكالة الأنباء الفرنسية AFPالثلاثاء 2019/8/13 05:28 ص بتوقيت أبوظبي
نيكولاس مادورو وخوان جوايدو
أعلنت الجمعية التأسيسية في فنزويلا، المؤسسة الدستورية المؤيدة للرئيس نيكولاس مادور، الثلاثاء، أنها تعتزم الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة بغية تجديد البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.
وقال رئيس الجمعية التأسيسية ديوسدادو كابيو، خلال جلسة للجمعية: "سوف أقترح تشكيل لجنة لكي تقيّم وفقاً للقانون والدستور والوضع السياسي في بلدنا، وبالتشاور مع جميع المنظمات والشعب والشارع، متى هو الوقت الأنسب لتنظيم هذه الانتخابات".
يأتي ذلك بعد ساعات من اتهام زعيم المعارضة خوان جوايدو للجمعية التأسيسية بأنها تريد حل البرلمان أو الدعوة لانتخابات تشريعية قبل موعدها المقرر عام 2021.
وقال جوايدو: "الدعوة لانتخابات غير قانونية" و"ملاحقة نواب قضائياً" هما من بين الإجراءات التي يحتمل أن تتخذها الجمعية التأسيسية.
وللجمعية التأسيسية العديد من الصلاحيات، وقد انتخبت في يوليو/تموز 2017 بهدف تجاوز البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.
ومن مهام الجمعية التأسيسية التي مددت ولايتها في مايو/أيار إلى عام 2020، إعداد دستور جديد بحلول أغسطس/آب 2019، لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي مشروع بهذا الصدد.
والبرلمان هو المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة بقيادة خوان جوايدو، الذي تعترف به نحو 50 دولة رئيساً موقتاً، والذي لا يعترف بشرعية الرئيس نيكولاس مادورو.
كانت هذه تفاصيل خبر الجمعية التأسيسية الفنزويلية تعتزم الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.