الجمعية التأسيسية الفنزويلية تعتزم الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة

أعلنت الجمعية التأسيسية في فنزويلا، المؤسسة الدستورية المؤيدة للرئيس نيكولاس مادور، الثلاثاء، أنها تعتزم الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة بغية تجديد البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.

وقال رئيس الجمعية التأسيسية ديوسدادو كابيو، خلال جلسة للجمعية: "سوف أقترح تشكيل لجنة لكي تقيّم وفقاً للقانون والدستور والوضع السياسي في بلدنا، وبالتشاور مع جميع المنظمات والشعب والشارع، متى هو الوقت الأنسب لتنظيم هذه الانتخابات".

يأتي ذلك بعد ساعات من اتهام زعيم المعارضة خوان جوايدو للجمعية التأسيسية بأنها تريد حل البرلمان أو الدعوة لانتخابات تشريعية قبل موعدها المقرر عام 2021.

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وقال جوايدو: "الدعوة لانتخابات غير قانونية" و"ملاحقة نواب قضائياً" هما من بين الإجراءات التي يحتمل أن تتخذها الجمعية التأسيسية.





وللجمعية التأسيسية العديد من الصلاحيات، وقد انتخبت في يوليو/تموز 2017 بهدف تجاوز البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.

ومن مهام الجمعية التأسيسية التي مددت ولايتها في مايو/أيار إلى عام 2020، إعداد دستور جديد بحلول أغسطس/آب 2019، لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي مشروع بهذا الصدد.

والبرلمان هو المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة بقيادة خوان جوايدو، الذي تعترف به نحو 50 دولة رئيساً موقتاً، والذي لا يعترف بشرعية الرئيس نيكولاس مادورو.