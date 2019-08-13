ماذا قال ماجد الرئيسي عن العلاقات السعودية الإماراتية ؟!

أكد المحلل السياسي الإماراتي، ماجد الرئيسي، عن عمق العلاقات التي تربط المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة .

وقال الرئيسي في تغريدة له بتويتر، رصدها (الخليج 365)، "لن تحظى السعودية بحليف صادق كـ الإمارات ، و لن تحظى الأخيرة بعمق استراتيجي كـ السعودية" .

وأضاف "رفعت الأقلام وجفّت الصحف، وفشل التشويش على الخطوط 971

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