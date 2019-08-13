ميركل تتمسك بموازنة بلا ديون

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تمسكها بمبدأ الموازنة بلا ديون جديدة، في ظل النقاش القائم حول تحقيق المزيد من حماية المناخ.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتفن زايبرت، اليوم الإثنين، بالعاصمة الألمانية برلين إن "ميركل أكدت مساندتها لهدف الموازنة المتوازنة"، مؤكداً أنه سيتم الاستمرار في السعي لتحقيق ذلك، وقال: "يعد ذلك أيضاً استدامة".

يذكر أن عدة مرشحين لرئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، دعوا مؤخراً للخروج من العمل بمبدأ "الصفر الأسود" أي الموازنة بلا تلقي ديون جديدة، في ظل النقاش القائم حول تحقيق المزيد من حماية المناخ.

وقال المتحدث باسم الحكومة إن "هناك حالياً مناقشة متنوعة حول مقترحات فردية لحماية المناخ"، موضحاً أنه من المقرر التوصل لقرارات في مجلس المناخ الذي يضم الوزرات المعنية بالأمر في يوم 20 سبتمبر(أيلول) القادم.