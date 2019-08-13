جهانغيري: التعاون بين إيران وتركمانستان هو في مصلحة التنمية الإقليمية

أشاد النائب الأول للرئيس ال​إيران​ي حسن روحاني، ​اسحاق جهانغيري​، بـ"استضافة ​تركمانستان​ الجيّدة للمنتدى الاقتصادي الأوّل لدول ​بحر قزوين​"، منوّهًا إلى أنّ "هذا الملتقى يُمثّل فرصة لتبادل وجهات النظر بين الدول الأعضاء وخطوة نحو تطوير التعاون الاقتصادي الثنائي والمتعدد الجهات".

ولفت خلال لقائه الرئيس التركماني قربانقلي بردى محمدوف، إلى "تقارب وجهات النظر والمشتركات الثقافيّة والتاريخيّة بين إيران وتركمانستان في مختلف المجالات"، مركّزًا على أنّ "تطوير التعاون بين ​طهران​ وعشق أباد هو في مصلحة التنمية الإقليمية. كما أنّ تطوير العلاقات المصرفية خطوة نحو توسيع تعاون القطاع الخاص بين البلدين".

وأكّد جهانغيري أنّ "هناك العديد من المجالات للتعاون بين دول بحر قزوين"، مشيرًا إلى أنّه "يتعيّن على الدول الأعضاء في المنتدى الاقتصادي لبحر قزوين تحديد وإزالة العقبات والمزيد من تفعيل قدرات التعاون".