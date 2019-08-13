التلغراف:غالبية البريطانيين يدعمون الانسحاب من اتحاد أوروبا بأي وسيلة

أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه صحيفة "التلغراف" البرطانية أن غالبية البريطانيين يعتقدون أن على رئيس الوزراء ​بوريس جونسون​ أن يسحب البلاد من ​الاتحاد الأوروبي​ "بأي وسيلة" حتى لو تطلب ذلك تعطيل عمل البرلمان.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة كومريس أن 54 في المئة ممن شاركوا في الاستطلاع قالوا إنهم يتفقون مع التصريح التالي "بوريس جونسون يحتاج لتنفيذ الانسحاب بأي وسيلة بما في ذلك تعليق عمل البرلمان إذا اقتضى الأمر للحيلولة دون أن يمنع النواب ذلك".

وكان جونسون قد وعد بقيادة ​بريطانيا​ للانسحاب من ​أوروبا​ بحلول 31 تشرين الأول بغض النظر عما إذا استطاع أن يؤمن اتفاق خروج مع ​بروكسل​ وبرغم معارضة الكثيرين في البرلمان لفكرة الخروج من دون اتفاق.