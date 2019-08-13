"هيومن رايتس" دعت الهند لاحترام حقوق الإنسان بكشمير والإفراج عن المعتقلين السياسيين

دعت المنظمة الدولية لمراقبة حقوق الإنسان "​هيومن رايتس ووتش​"، ​الهند​ إلى "رفع القيود الّتي فرضتها على المسلمين في إقليم جامو و​كشمير​، خلال ​عيد الأضحى​ المبارك".

في هذا الإطار، انتقدت مديرة المنظمة لجنوب آسيا ميناكشي جانجولي، في بيان، الإجراءات الهندية الّتي تقيّد حرية المسلمين في أداء شعائرهم الدينية لاسيما في عيد الأضحى. ولفتت إلى أنّ "تلك الإجراءات تتعارض مع حقوق الإنسان والقانون الدولي".

وطالبت الهند بـ"الرفع الفوري لحالة حظر التجوّل في جامو وكشمير، وإلغاء تعليق شبكة الإتصالات بما في ذلك ​الإنترنت​، وإطلاق سراح السجناء السياسيين"، مبيّنةً أنّ "الكثير من الكشميريين لم يتمكّنوا من التواصل مع أفراد أسرهم بسبب القيود الهندية، الّتي انعكست بشكل سلبي على الوصول إلى الخدمات الصحية في المنطقة"، مطالبةً الهند بـ"احترام حقوق الإنسان".

وكانت قد أعلنت السلطات الهندية، "أنّها سمحت لبعض المسلمين بالذهاب بشكل منفرد أو على شكل مجموعات إلى المساجد من أجل صلاة عيد الأضحى".