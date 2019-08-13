مساحات حرائق الغابات في مناطق سيبيريا تتراجع لأول مرة منذ أسابيع

أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية النقل الجوي، أن مساحات ​حرائق الغابات​ في مناطق ​سيبيريا​ بدأت بالتراجع لأول مرة منذ أسابيع، حيث تقلصت مساحة ​الحرائق​ بنسبة 6 بالمئة إلى 266.4 ألف هكتار.

ولفتت الهيئة في بيان إلى انه "تم إخماد خلال يوم أمس (12.08.2019) 49 حريقاً في الغابات على مساحة 5998 هكتاراً، وفقاً لهيئة مراقبة الغابات الإقليمية"، موضحة انه "حتى منتصف الليل، تم إخماد بنشاط نحو 159 حريقاً على مساحة 266.4 ألف هكتار، بما في ذلك 135.5 ألف هكتار في إقليم كراسنويارسك و 121.6 ألف في منطقة إيركوتسك".