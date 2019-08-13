الجمعية التأسيسية في فنزويلا أعلنت اعتزامها الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة

أعلن رئيس الجمعية التأسيسية في ​فنزويلا​، المؤسسة ​الدستور​ية المؤيدة للرئيس ​نيكولاس مادورو​، ديوسدادو كابيو، أنّ "الجمعية تعتزم الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة"، بغية تجديد البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.

وأوضح خلال جلسة للجمعية "أنّني سأقترح تشكيل لجنة لكي تقيّم وفقًا للقانون والدستور والوضع السياسي في بلدنا، وبالتشاور مع جميع المنظمات والشعب والشارع، متى هو الوقت الأنسب لتنظيم هذه الانتخابات".

وكان زعيم المعارضة ​خوان غوايدو​ قد اتّهم يوم أمس الإثنين، الجمعية التأسيسية بأنّها تريد حلّ البرلمان أو الدعوة لانتخابات تشريعية قبل موعدها المقرّر عام 2021.