ترامب: أميركا تتعلم الكثير من الانفجار الصاروخ الفاشل في روسيا

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ تتعلّم الكثير من الانفجار الصاروخي الفاشل في ​روسيا​. لدينا تكنولوجيا مماثلة، وإن كانت أكثر تطوّرًا".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "انفجار الصاروخ الروسي المعطوب "سكاي فال" أثار قلق الناس بشأن الهواء المحيط بالمنشأة وما بعدها. هذا ليس جيّدًا".

وكان قد أكّد رئيس الوكالة الاتحادية للطاقة الذرية الروسية "روسأتوم"، أليكسي ليخاتشيف، أنّ "الخبراء الخمسة الّذين قُتلوا الأسبوع الماضي في انفجار، كانوا يعملون على تطوير أسلحة جديدة"، متعهّدًا "مواصلة الاختبارات حتّى النهاية"، على الرغم من الحادث.

وكان قد وقع الحادث يوم الخميس في منشأة عسكرية في منطقة القطب الشمالي على سواحل البحر الأبيض، إلّا أنّ السلطات الروسية انتظرت حتّى يوم السبت لكي تقرّ بأنّه نووي. وأدّى الانفجار إلى ارتفاع وجيز في مستوى النشاط الإشعاعي. وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ "الانفجار في القاعدة العسكرية وقع خلال اختبار محرّك وحدة صواريخ".