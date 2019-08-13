استئناف حركة الملاحة بمطار هونغ كونغ بعد دخول متظاهرين إلى باحته وإلغاء الرحلات

استؤنفت حركة الملاحة في مطار ​هونغ كونغ​، غداة توقّفها إثر إلغاء إدارة المطار جميع الرحلات بعدما اجتاح آلاف المتظاهرين المدافعين عن الديمقراطية باحة وصول المسافرين، احتجاجًا على أعمال العنف الّتي يتّهمون الشرطة بها.

وقد أُدرجت رحلات عديدة بمواعيد إقلاع وهبوط جديدة على شاشات المغادرة والوصول في المطار .

يُذكر أنّ يوم أمس الإثنين، دخلت حشود من المتظاهرين، بلغ عددهم نحو خمسة آلاف شخص بحسب الشرطة، باحة الوصول في المطار، ممّا دفع إدارته إلى اتخاذ قرار نادر بإلغاء جميع الرحلات. وقد رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "هونغ كونغ ليست آمنة" و"عار على الشرطة".