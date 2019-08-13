استؤنفت حركة الملاحة في مطار هونغ كونغ، غداة توقّفها إثر إلغاء إدارة المطار جميع الرحلات بعدما اجتاح آلاف المتظاهرين المدافعين عن الديمقراطية باحة وصول المسافرين، احتجاجًا على أعمال العنف الّتي يتّهمون الشرطة بها.
وقد أُدرجت رحلات عديدة بمواعيد إقلاع وهبوط جديدة على شاشات المغادرة والوصول في المطار .
يُذكر أنّ يوم أمس الإثنين، دخلت حشود من المتظاهرين، بلغ عددهم نحو خمسة آلاف شخص بحسب الشرطة، باحة الوصول في المطار، ممّا دفع إدارته إلى اتخاذ قرار نادر بإلغاء جميع الرحلات. وقد رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "هونغ كونغ ليست آمنة" و"عار على الشرطة".
كانت هذه تفاصيل خبر استئناف حركة الملاحة بمطار هونغ كونغ بعد دخول متظاهرين إلى باحته وإلغاء الرحلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.