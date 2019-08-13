مقتل شخص في حادث طعن شمال غرب لندن

أعلنت ​الشرطة البريطانية​، وفاة شخص في ​حادث طعن​ في ميدان مونستر في كامدن وأضافت شرطة لندن، أنه تم فتح تحقيق في جريمة القتل، وأنه لم يتم إلقاء القبض على أي شخص. وطلبت من أي شخص لديه معلومات يمكن أن تساعد في التحقيق الاتصال بسكوتلاند يارد.

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