الريس ردا على بو صعب: متمسكون بالمصالحة التي حصلت في بعبدا

ردّ مفوض الإعلام في ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​رامي الريس​، على وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ قائلا: "إن حزبه لن يدخل في سجال ويكتفي بما رد به النائب ​بلال عبد الله​ على بو صعب".

وشدد على "التمسك بالمصالحة" التي حصلت في بعبدا، مثمّناً الاتصال الذي أجراه رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ برئيس الحزب ​وليد جنبلاط​.

وكان بوصعب قد أشار في كلمة له من عين دارة إلى ان "الرئيس القوي (أي عون) أثبت دوره في جمع اللبنانيين، ودور الرئيس بالتمسك بالقضاء ومنطق الدولة وبالقانون، عبر محاكمة عادلة والتمسك بفرض الأمن". وأضاف أن "لا مناطق مقفلة على أحد، وحق أهلنا في الجبل، في عين دارة وفي بعقلين وفي المختارة وفي خلدة وفي كل الجبل، من حقهم أن يذهبوا إلى ضهور الشوير وجونيه والبترون من دون أن يستأذنوا أحداً. وحق لنا أن نأتي إلى الجبل من دون أن نستأذن أحداً. هذا هو منطق الدولة التي نطمح إليها، وهذا هو الموقف الذي تكرس في قصر بعبدا".