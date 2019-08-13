الشرق الاوسط: ملف حزب الله على جدول أعمال مباحثات الحريري بواشنطن

نقلت صحيفة "الشرق الاوسط" عن أوساط أميركية، قولها ان "ملف "​حزب الله​" يتوقع أن يكون على رأس جدول مباحثات رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ مع المسؤولين الأميركيين، في ظل الضغوط المتصاعدة والمتواصلة التي تفرضها ​واشنطن​ على قيادات الحزب وعلى شبكاته وأنشطته المالية، سواء في ​الولايات المتحدة​ أو في ​أميركا اللاتينية​ وفي ​لبنان​ أيضاً".

واعتبرت أن "ممارسة واشنطن لضغوط مكثفة على الحريري، في هذا الملف، قد لا تكون حكيمة أو مجدية، نظراً إلى الوضع المعقد الذي تعمل فيه حكومته، واختلال ميزان القوى بين الجهات اللبنانية لمصلحة "حزب الله"، الحاكم الفعلي للبنان، واختلال القاعدة السياسية التي يستند إليها الحريري في ظل الأزمات التي يواجهها".

في المقابل، لفتت أوساط "متشددة" في واشنطن، إلى ان "ممارسة الضغوط على ​الحكومة اللبنانية​ ضرورية لوضع كل الفرقاء أمام مسؤولياتهم، في مواجهة الدور الذي يقوم به "حزب الله"، الذي لا يعبأ بالأكلاف التي يمكن أن يتحملها اللبنانيون جراء سياساته وتدخلاته في الأزمات الإقليمية، بعدما تحول إلى أداة رئيسية في يد ​إيران​".