المنلا: زيارة الحريري إلى واشنطن خاصة ولا جدول أعمال لها

أوضح مستشار رئيس الحكومة سعد الحريري، نديم المنلا، في حديث صحفي أن "زيارة رئيس الحكومة إلى واشنطن هي في الأساس خاصة، ولا جدول أعمال لها، لكنه سيعقد على هامشها لقاءات مع المسؤولين الأميركيين لوضعهم بأجواء الأوضاع اللبنانية، وليسمع منهم وجهة نظرهم".
من جهتها، اكتفت مصادر الحريري بالقول لـ"الشرق الأوسط"، إن موعد الزيارة كان محدداً في وقت سابق، وستكون مناسبة للقيام بجولة أفق حول الوضع العام في لبنان والمنطقة، وما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
وكان الحريري، قد وصل فجر أمس إلى واشنطن، في مستهل زيارة للولايات المتحدة يلتقي خلالها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، وعدداً من المسؤولين الأميركيين.
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