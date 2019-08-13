مصادر الشرق الاوسط: مصالحة بعبدا اتت على حساب وليد جنبلاط

أكدت مصادر مطلعة على موقف "​حزب الله​" أن "المصالحة الأخيرة التي تمت في بعبدا لم تأتِ على حساب "​قوى 8 آذار​"، إنما على حساب النائب السابق ​وليد جنبلاط​ الذي كان يسعى لإيقاف المسار القضائي كلياً".

ولفتت في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى أنه "كان يحاول إحياء اصطفاف ​14 آذار​ بدعم أميركي لمحاصرة عهد رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، وقد فشل بذلك".

يذكر أن لقاء مصالحة عقد في ​قصر بعبدا​ يوم الجمعة الماضي بين جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب ​طلال ارسلان​ برئاسة ميشال عون وحضور رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​.