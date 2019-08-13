شكرا لقرائتكم خبر عن وفقا للتعديلات .. انشاء سجل بالمحاكم الاقتصادية لقيد العنوان الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألزم قانون المحاكم الاقتصادية الذى وافق مجلس النواب فى دور الانعقاد الرابع على تعديله ، ‏المخاطبون بأحكام هذا القانون بتحديد عنوان ‏إلكترونى مختار يتم الإعلان من خلاله ، ونصت المادة "17" من القانون على ان يُنشأ ‏بالمحاكم الاقتصادية سجل إلكترونى موحد ‏يخصص لقيد العنوان الإلكترونى المختار، ‏ومنه البريد الإلكترونى الخاص بالجهات ‏والأشخاص الآتية:‏

‏1. الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.‏

‏2. الشركات المحلية والأجنبية أو أحد ‏الأشخاص الاعتبارية الخاصة.‏

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‏3. مكاتب المحامين.‏

وتوافى الجهات والأشخاص المشار إليها ‏بالفقرة الأولى من هذه المادة المحاكم ‏الاقتصادية بعنوانها الإلكترونى المختار لقيده ‏فى ذلك السجل، كما يجوز للأشخاص الطبيعية ‏القيد بهذا السجل، ويعد ذلك العنوان محلاً مختاراً ‏لهم.‏

وأوضح القانون أنه يمكن لذوى الشأن الاتفاق على أن ‏يتم الإعلان على أى عنوان إلكترونى مختار ‏آخر، على أن يكون ذلك العنوان قابلاً لحفظه ‏واستخراجه. يذكر أن القانون استحدث قواعد تنظم التقاضى الالكترونى أمام المحاكم الاقتصادية

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