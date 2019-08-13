شكرا لقرائتكم خبر عن مختار نوح: حركة حسم الإرهابية جزء من الفكر القطبى لجماعة الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مختار نوح، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن العلاقة بين جماعة الإخوان وحركة حسم هى "علاقة ولادة وأمومة " مؤكدا أن حركة حسم الإرهابية جزء من الفكر القطبى لجماعة الإخوان .

وأضاف نوح ، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن حركة حسم جزء من الفكر القطبى – نسبة إلى سيد قطب منظر الإخوان - وكذلك جزء من اللجان النوعية التى تشكلها الجماعة خلال الفترة الحالية.

ولفت القيادى السابق بجماعة الإخوان، إلى أن تجربة حركة حسم داخل الإخوان تكررت 9 مرات داخل الجماعة منذ تأسيسها وأولها حينما كون حسن البنا التنظيم الخاص ثم انفصل التنظيم الخاص عن حسن البنا وأصبح هو الإخوان.

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