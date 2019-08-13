إصابة 2 وتهشم 3 سيارات في سقوط "سور بلكونة" بالشرقية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

أصيب شخصين، بكدمات وجروح بالغة بأنحاء مفرقة بالجسد، فيما تهشمت 3 سيارات، ليلة أمس الاثنين؛ إثر انهيار سور "بلكونة" بالطابق السابع بأحد الأبراج السكنية بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، بمحافظة الشرقية.

وتلقى العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطارًا من المقدم أشرف ضيف، رئيس مباحث قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، ببلاغ بانهيار سور شرفة "بلكونة" بالطابق السابع بأحد الأبراج السكنية بدائرة القسم، ما أسفر عن إصابة شخصين وتهشم 3 سيارات.

ونقل المصابين إلى مستشفى "الزقازيق" الجامعي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.​