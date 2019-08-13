حزب الحرية: نوزع اللحوم دون تصوير حفاظًا على مشاعر المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال حزب الحرية، إنه حريص على مشاركة المصريين احتفالاتهم بعيد الأضحى على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة.

وقال الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب وعضو مجلس النواب، في تصريحات له أمس الاثنين، إن قواعد الحزب شاركت المواطنين احتفالاتهم في المدن والقرى والنجوع، في ساحات الصلاة وتقديم الهدايا للأطفال، بالإضافة إلى تشكيل لجان لجمع جلود الأضاحي بالاتفاق مع الجمعيات الخيرية، إلى جانب توزيع لحوم الأضاحي على المواطنين.

وشدد حسب الله، على جميع أعضاء الحزب عدم تصوير أي مواطن أثناء توزيع اللحوم، حفاظًا على مشاعر المواطنين، مؤكدًا أن الحزب يسعى لتخفيف الأعباء دون التصوير وتحقيق مكاسب على حساب الفقراء.

وتابع حسب الله، الحزب يعمل في جميع المجالات بالتوازي، فلا تغليب للسياسة على العمل الاجتماعي: "التواجد بين المواطنين في الشوارع والميادين مقدم لدينا على التواجد في المؤتمرات والندوات في الغرف المغلقة".​