مصرع 7 في انفجار غامض داخل قاعدة للتجارب النووية بروسيا



ذكرت شبكة "أيه.بي .سي.نيوز" الأمريكية أن انفجارا غامضا وقع داخل قاعدة لإجراء التجارب النووية شمال روسيا .

وأضافت الشبكة أن الانفجار أسفر عن مصرع سبعة أشخاص، طبقا لتقارير أولية .

وقال مسئولون روس إن الانفجار وقع داخل مفاعل نووى صغير أثناء إجراء بعض التجارب .

شمال روسيا .وأضافت الشبكة أن الانفجار أسفر عن مصرع سبعة أشخاص، طبقا لتقارير أولية .وقال مسئولون روس إن الانفجار وقع داخل مفاعل نووى صغير أثناء إجراء بعض التجارب .

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