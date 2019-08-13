كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني عراقي يدعو الحكومة لإخلاء المدن من المعسكرات وإطلاق حملة لمصادرة الأسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا حسن كريم الكعبي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقى رئيس الوزراء عادل عبد المهدى، لتشديد الإجراءات المتبعة بخصوص إخلاء المدن من المعسكرات.

وشدد الكعبى، فى بيان أوردته قناة (العراقية) الإخبارية مساء، أمس الاثنين، على ضرورة البدء فى إطلاق حملة تفتيش واسعة لمصادرة الأسلحة المنتشرة فى المدن، ومحاسبة كل من يعبث بأمن المواطن.

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وأشار الكعبى، إلى أن تواجد مستودعات الأسلحة قرب المدن المكتظة بالسكان بات مصدر قلق دائما للمواطن، ويؤثر على سلامة المدنيين ويحصد أرواحهم.

ولفت الكعبى إلى حادث انفجار العتاد العسكرى التى وقعت فى معسكر "صقر" التابع للحشد الشعبى، أمس، حيث تعرضت العديد من المنازل والمواطنين من المدنيين والقوات الأمنية إلى الأذى.

يذكر أن الانفجار الذى وقع بمخزن للأسلحة تابع لميليشيات "الحشد الشعبي" فى منطقة أبو دشير، جنوب العاصمة العراقية بغداد، أمس الاثنين، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 29 آخرين.