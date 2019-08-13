كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الشيوخ الإيطالي يستعد لحسم مصير الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحال مجلس الشيوخ الإيطالي، الخلاف حول موعد التصويت على طلب سحب الثقة من الحكومة، إلى جلسة عامة، اليوم الثلاثاء، بعد تأييد الأغلبية الاستماع أولا إلى بيان رئيس الحكومة.

وأعلن رؤساء الكتل البرلمانية عقب اجتماعهم بحضور رئيس المجلس إليزابيتا كازيللاتى، عدم التوصل إلى الإجماع اللازم لدعوة المجلس المغلق فى عطلته الصيفية للانعقاد فى جلسة خاصة للتصويت على طلب حزب الرابطة بسحب الثقة من رئيس الوزراء، جوزيبى كونتى.

وأوضح المشاركون فى الاجتماع أن رئيسة المجلس دعت المجلس للانعقاد الثلاثاء للفصل فى خلاف جدول أعمال الجلسات الخاصة بالأزمة الحكومية.

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ويتوقع أن يصوت المجلس على ما إذا كان يتعين على كونتى إلقاء كلمة أمام المجلس حول الأزمة فى 20 أغسطس، ما يؤجل إعلان سقوط الحكومة أو استقالتها إلى الأسبوع المقبل على أقرب تقدير.

وينص الدستور الإيطالى على أن جلسة التصويت على حجب الثقة عن حكومة كونتى يجب أن تجرى فى مجلس الشيوخ، لأنه المجلس الذى نال فيه الثقة بعد تشكيل التحالف بين حزب الرابطة وحركة خمس نجوم قبل 14 شهرا.

إلى ذلك، تمتلك حركة "خمس نجوم" و"الحزب الديمقراطي" المعارض ما يكفى من الأصوات للموافقة على هذه الخطوة، وهو ما يمكن أن يؤدى إلى إفشال محاولة سالفينى للإطاحة بالحكومة.

ويسعى سالفينى إلى تشديد الضغوط وصولا إلى التصويت على مذكرة بحجب الثقة عن حكومة كونتى فى مهلة أقصاها 20 أغسطس، وفرض انتخابات مبكرة فى الخريف، مراهنا على استطلاعات للرأى تمنحه 36 إلى 38% من نوايا التصويت التى انعكست عما كانت عليه فى ربيع العام 2018 حين كانت تتوقع نيل "حركة خمس" نجوم 32% من الأصوات مقابل 18% للرابطة.