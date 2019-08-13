كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحالف دعم الشرعية باليمن: مليشيا الحوثي ترفع وتيرة تصعيدها العسكري في محافظة الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت ميليشيات الحوثى الانقلابية تصعيدها العسكرى فى مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة غربى اليمن، فى ثانى أيام عيد الأضحى.

وأفادت مصادر القوات المشتركة، وفقا لقناة (العربية) الإخبارية، مساء أمس، الاثنين، بأن الميليشيات استخدمت خلال عمليات القصف المدفعية الثقيلة من نوع الهاوزر والقذائف المدفعية الموجهة من نوع (بى 10)، وقذائف (آر.بى.جى) بشكل مركز ومتواصل منذ ساعات صباح الأمس.

وتعرضت مواقع القوات اليمنية المشتركة المتمركزة شرق مدينة الصالح بمدينة الحديدة لقصف عنيف شنته ميليشيات الحوثى خلال الساعات الماضية بالمدفعية والأسلحة الثقيلة.

كما فتحت عناصر الميليشيات النار على المواقع واستخدمت الأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.7 وسلاح الدوشكا والأسلحة القناصة بشكل مكثف وعنيف.

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وكانت المليشيات قد دفعت بحشود كبيرة مدججة بمختلف أنواع الأسلحة استقدمتها من المحافظات البعيدة الواقعة تحت سيطرتها نحو مختلف الجبهات والمناطق بمحافظة الحديدة.

وذكر مصدر عسكرى يمنى أن عناصر الميليشيات المتمركزة فى مواقع متاخمة ومطلة على مديرية حيس أقدمت على قصف واستهداف مواقع القوات المشتركة فى المديرية بشكل عنيف ومكثف مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة والأسلحة القناصة.

وارتفعت وتيرة القصف المدفعى الحوثى على مدينة التحيتا فى ثانى أيام عيد الأضحى، مستهدفةً الأحياء السكنية فى المدينة ومنازل المواطنين والقرى النائية فى أطراف المديرية بشكل هستيرى.

وأفادت مصادر محلية بأن ميليشيات الحوثى قصفت الأحياء السكنية فى المدينة بعدد من قذائف المدفعية الثقيلة اليوم وتساقطت قذائف الهاون من عيار 120 على منازل المواطنين والأحياء السكنية وسط المدينة ما أدى إلى تدمير منزل وتضرر المنازل المجاورة له بشكل كبير.