مقتل عدد من قيادات مليشيا طرابلس في مواجهات مع الجيش الليبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي، الإثنين، مقتل عدد من قيادات مليشيا تابعة لحكومة طرابلس في طريق المطار جنوب العاصمة.



وقال المركز في بيان إن إحدى الكتائب التابعة للإرهابي غنيوة الكيكلي حاولت الهجوم على قوات الجيش المتمركزة في طريق المطار ولكنها فشلت نتيجة تصدي القوات لها.

وكشف أن قوات الجيش كبدت هذه المليشيات خسائر فادحة، مشيراً إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل عادل الأبيض قائد المجموعة المسلحة، بالإضافة إلى عدد آخر من المسلحين، فيما سلم قائد ميداني آخر نفسه خوفاً من القتل.

يأتي ذلك رغم إعلان المتحدث باسم الجيش، السبت، قبول القيادة العامة إعلان هدنة عسكرية في تخوم العاصمة تستمر لمدة يومين.

وكانت البعثة الأممية في ليبيا قد اقترحت، الخميس، هدنة إنسانية ودعت كل الأطراف في ليبيا إلى قبولها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تبدأ من صباح يوم العيد، في حين وافقت حكومة السراج شكلياً بينما لم تستطع فرض التزامها على عدد من المليشيات المتشددة التابعة لها داخل طرابلس ومصراتة.