في يوم العيد..”راديس” تقطع المياه على العشرات من الأحياء بمدينة آسفي

تفاجأ مواطنون في مدينة آسفي، صبيحة يوم العيد بانقطاع المياه الصالحة للشرب، مما خلف أزمة حادة بسبب طقوس العيد وذبح الأضحية وما تحتاج من مياه، وعانى آهالي حي “سيدي بوزيد” وحي “الريحان” و”أشبار” و”عزيب الدرعي” و”القليعة” بينما عانت مناطق سكنية أخرى من ضعف الصبيب كحي “المطار” وانقطاع الماء في أوقات الذروة.

ولم تُحذر الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي المواطنين ليلة أمس من حدوث أيّ مشكل متعلق بالمياه، وكتب العشرات من المواطنين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أن حالة انقطاع المياه تتكرر كل سنة تزامنًا مع عيد الأضحى.

وأوضح مسؤول عن استقبال المكالمات بالوكالة الحضرية في تصريح لـ”اليوم24″ أن سبب انقطاع المياه في أغلب الأحياء السكنية يعود إلى ارتفاع نسبة “استهلاك المياه” بكثافة وبشكل غير معهود، مشيرًا إلى أن مهندسي وعمال الوكالة الحضرية، يبذلون مجهوذات منذ الصباح إلى رفع معدل المياه لتدارك المشكل في أقرب وقت.