الشرطة البريطانية: مقتل شخص في عملية طعن شمال غرب لندن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة البريطانية، الثلاثاء، مقتل شخص في عملية طعن بمنطقة كامدن شمال غرب العاصمة لندن.

وقالت الشرطة إنه لم يتم القبض على أحد، فيما لم تعط مزيداً من التفاصيل عن ملابسات الحادث.

وكانت منطقة إزلنجتون شمال العاصمة البريطانية قد شهدت مايو/أيار الماضي حادث طعن أسفر عن إصابة شخصين بجروح بالغة.

وأعلنت الشرطة البريطانية وقتها أن المصابين في حادث الطعن حالتهما حرجة، مؤكدة أنها تكثف وجودها في المنطقة.

وكشفت الشرطة أيضاً عن أنه لا اعتقالات حتى الآن على خلفية حادث الطعن ولم ترجح حتى الآن أسبابه.