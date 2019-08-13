التحالف العربي: دعمنا للجيش اليمني أربك قيادات الحوثي الإرهابية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي إن انتصارات الجيش اليمني مدعوماً من التحالف على أرض الواقع، أربكت قيادات المليشيا الإرهابية.

وأكد المالكي أن الانتصارات الحقيقية والفعلية حققها الجيش اليمني لتحرير الأراضي واستعادة الدولة من المليشيا الإرهابية التى تضاعفت خسائرها البشرية والمادية.

وأشار إلى أن هذه المليشيا الإرهابية لم يعد أمامها إلا الكذب والترويج للأوهام سعياً لرفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابية، بعد أن ترك أغلبهم مواقعهم أمام الضربات الموجعة والهزائم المتتالية.

ولفت إلى أن المليشيا الحوثية تستخدم دعايتها لتضليل القبائل اليمنية للزج بأبنائهم في معارك نتيجتها الموت والخسران خدمة لقيادة المليشيا ونظام إيران.

ونوه بأن المجتمع اليمني يرفض انقلاب وفكر هذه المليشيا الإرهابية الطائفية والعنصرية وانتهاكاتها الجسيمة بحقه.