بومبيو: النظام الإيراني أكبر راع للإرهاب في العالم

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن النظام الإيراني هو أكبر راعٍ للإرهاب في العالم، مطالباً حلفاء وشركاء واشنطن بزيادة الضغط عليه حتى يتوقف عن سلوكه المزعزع للاستقرار.

وقال بومبيو إن الاتفاق النووي وضع المزيد من الموارد والمال تحت تصرف إيران مما عزز من نطاق أنشطة نظام طهران الخبيثة.



وأعلن البيت الأبيض مؤخراً أن الإدارة الأمريكية ستستمر في ممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران حتى تتوقف عن رعاية الإرهاب.

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وكان وزير الخارجية الأمريكي قد اتهم إيران بأنها "الراعي الأول للإرهاب في العالم"، مؤكداً أنها أبدت استعدادها لاحتجاز السفن التجارية.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "نسعى لوضع برنامج شامل لضمان عدم إشعال إيران للصراع في المنطقة، وهو ما لا تريده بلادنا".

وفي 20 يونيو/حزيران الماضي، أسقطت إيران طائرة تجسس مسيرة أمريكية، وأدت هذه الأحداث إلى ارتفاع أسعار النفط مؤقتاً، وسلطت الضوء على تأثير المخاطر التي تواجهها الموارد التي تُنقل عبر مضيق هرمز.

وكان قادة حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" قدج أكدوا أن سبب وجودهم العسكري بمياه الخليج هو ردع إيران، وليس شن حرب ضدها، حسبما ذكر موقع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.