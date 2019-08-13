شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» يحيل نتائج عملية في «حجة» إلى تقييم الحوادث والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أمس (الإثنين)، إحالة قيادة القوات المشتركة للتحالف إحدى نتائج عمليات الاستهداف بمنطقة العمليات للفريق المشترك لتقييم الحوادث، للنظر باحتمالية وجود حادثة عرضية.

وقال المالكي: «قيادة القوات المشتركة للتحالف استكملت مراجعة إجراءات ما بعد العمل للعمليات المنفذة بمنطقة العمليات ليوم أمس الأول (الأحد)، وبناء على ما تم الكشف عنه بالمراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي، وكذلك ما تم إيضاحه من المنفذين باحتمالية وقوع خسائر بالمدنيين أثناء عملية استهداف تجمعات لعناصر المليشيا الحوثية المقاتلة بمحافظة حجة، فقد أحيلت كامل الوثائق المتعلقة بالحادثة للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر فيها وإعلان النتائج الخاصة بذلك».

وأكد العقيد التزام القيادة المشتركة للتحالف بتطبيق أعلى معايير الاستهداف وكذلك تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالعمليات العسكرية، واتخاذ كافة الإجراءات فيما يتعلق بوقوع الحوادث العرضية لتحقيق أعلى درجات المسؤولية والشفافية.