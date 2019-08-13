شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب أزمات قنوات الإخوان وفضائحها.. أبرز 4 وقائع احتجاب لبرنامج "معتز مطر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض برنامج معتز مطر على قناة الشرق الإخوانية ، التى تبث من قطر ، للعديد من وقائع الاحتجاب، إما لأسباب تتعلق بخلافاته الداخلية مع أيمن نور أو بسبب الأزمات التى تعانى منها قنوات الإخوان، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز 4 وقائع الاحتجاب لبرنامج معتز مطر.

2015: وقف بث برنامج معتز مطر لعدة أيام بسبب تحول إدارة قناة الشرق من باسم خفاجى إلى أيمن نور

2015: وقف بث البرنامج بسبب أزمة مالية تمر بها القناة والإعلان عن حملة تبرعات لصالح القناة

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2019: توقف بث البرنامج لعدة أيام أيضا، وتداول مجموعة من الأسباب عن غياب معتز مطر، حيث نشرت معلومات عن تعرض معتز مطر لأزمة نفسية دخل المستشفى على إثرها

2019: الصفحة الرسمية لمعتز مطر،تعلن عن اعتذاره عن الظهور وبررت ذلك بعطل فنى تعانى منه القناة حيث قال فى تدوينته:" متابعينا الكرام نعتذر عن إذاعة حلقة اليوم من برنامج "مع معتز" نظرا لظروف فنية خارجة عن إرادتنا".