"كانوا رايحين فرح".. مصرع 3 وإصابة 18 في انقلاب ميكروباص ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

لقي 3 مصرعهم، وأصيب 18 آخرين، في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، ونقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي شمال بني سويف لتلقي العلاج.

واستقبل مستشفى الواسطى المركزي ببني سويف 3 جثث "أمين محمد أمين" 14 سنة، و"علي مسعود" 25 سنة، و"علي حسن حسن" 22 سنة، مقيمون بمحافظة الإسكندرية، وتم إيداعهم مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

ونقل 18 حالة إلى قسم الاستقبال بالمستشفى وهم "أية محمد أمين" 20 سنة، "حنان رجب محمد" 35 سنة، توبه محمود شعبان 20 سنة، "عنايات أبو سريع محمد" 60 سنة، و"رضا علي مسعود" سنة، و"ملك أبو ضيف حسن" 3 سنوات، و"مريم حسن سليمان" 5 سنوات، و"ياسمين السيد مسعود" 4 سنوات، و"ياسمين مسعود شعبان" 30 سنة، و"سماح رجب محمد" 41 سنوات، و"هدى رجب محمد" 25 سنة، و"علي خميس علي 54 سنة، و"سيد محمود شعبان" 35 سنة، و"صباح جابر أبو سريع" 35 سنة، و"مسعود علي مسعود" سنة، وجميعهم مقيمون بمحافظة إسكندرية، و"جابر عبدالجليل عبدالتواب" 25 سنة، و"عبدالغني علي عبدالهادي" 51 سنة، و"رحمة عبدالجليل عبدالتواب" 15 سنة، ومقيمون بمحافظة بني سويف.

وتبين أن المصابين كانوا في طريقهم إلى محافظة بني سويف لحضور حفل زفاف، وانقلبت السيارة بهم على الطريق الصحراوي الغربي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.​