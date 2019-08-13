الذهب يصعد عالميا من جديد ويسجل أعلى مستوى له في 6 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

صعدت أسعار الذهب، أمس الاثنين، مرسخة أقدامها فوق المستوى النفسي البالغ 1500 دولار، مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن النفيس وسط تراجع أسواق الأسهم، بفعل مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بحسب "سكاي نيوز".

وقفز الذهب في المعاملات الفورية أكثر من 1% إلى 1516.78 دولار للأوقية مسجلًا مستوى مرتفعًا جديدًا في أكثر من 6 سنوات، قبل أن يقلص مكاسبه إلى 0.96% عند 1511.15 دولار في نهاية جلسة التداول بالسوق الأمريكي.

وصعدت العقود الأمريكية للذهب 0.6% لتبلغ عند التسوية 1517.20 دولار للأوقية.

ودفعت الأسهم المالية بورصة وول ستريت للهبوط مع تفادي المستثمرين الرهانات المحفوفة بالمخاطر وسط مخاوف من أن استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود.

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وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، إنه غير جاهز لعقد اتفاقية تجارية مع الصين وألقى شكوكًا على جولة محادثات التجارة المزمعة بين البلدين في سبتمبر أيلول.

وتعهد ترامب في وقت سابق بفرض رسوم جمركية على بضائع صينية إضافية بقيمة 300 مليار دولار بدء من أول سبتمبر.

وصعدت أسعار الذهب 4% الأسبوع الماضي موسعة مكاسبها منذ بداية العام إلى حوالي 17%.

وقال محللون إن عوائد سلبية للسندات حول العالم تعطي مزيدًا من الدعم للمعدن النفيس الذي لا يدر عائدًا لكنه يميل للاستفادة عندما تكون العوائد على الأصول الأخرى منخفضة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.7% إلى 17.05 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين حالي 0.8% إلى 852.50 دولار للأوقية.​