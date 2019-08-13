مصرع ربة منزل وإصابة 13.. عاطل يلقي "ماء نار" على طليقته وعائلتها في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية– عاشور أبوسالم:

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب 13 آخرين، أمس الاثنين، بحروق من الدرجات المختلفة، بعد اقتحام طليق ابنتهم منزلهم في قرية الحامول التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وإلقاء "ماء نار" على أفراد العائلة أثناء تجمعهم لناولهم الطعام.

وتلقى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من شرطة النجدة بوصول بلاغ من أهالي قرية الحامول التابعة لمركز منوف، بقيام زوج عاطل، باقتحام منزل طليقته وإلقاء مادة حارقة "ماء نار" على العائلة أثناء تناولهم الطعام، وبالانتقال تبين مصرع "فتحية محمد عباس" 50 سنة، بينما نقل 13 آخرين بينهم 3 أطفال مصابين بإصابات مختلفة، إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ونقل المصابين والجثة إلى مستشفى منوف العام، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية وضبط المتهم.