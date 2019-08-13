محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية– عاشور أبوسالم:
لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب 13 آخرين، أمس الاثنين، بحروق من الدرجات المختلفة، بعد اقتحام طليق ابنتهم منزلهم في قرية الحامول التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وإلقاء "ماء نار" على أفراد العائلة أثناء تجمعهم لناولهم الطعام.
وتلقى اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، إخطارًا من شرطة النجدة بوصول بلاغ من أهالي قرية الحامول التابعة لمركز منوف، بقيام زوج عاطل، باقتحام منزل طليقته وإلقاء مادة حارقة "ماء نار" على العائلة أثناء تناولهم الطعام، وبالانتقال تبين مصرع "فتحية محمد عباس" 50 سنة، بينما نقل 13 آخرين بينهم 3 أطفال مصابين بإصابات مختلفة، إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
ونقل المصابين والجثة إلى مستشفى منوف العام، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية وضبط المتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع ربة منزل وإصابة 13.. عاطل يلقي "ماء نار" على طليقته وعائلتها في المنوفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.