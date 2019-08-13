ولي العهد السعودي يودع ولي عهد أبو ظبي في مطار جدة

غادر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة جدة .

وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما كان في وداعه الأمير تركي بن محمد بن فهد بن

عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، و الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، و الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى المملكة وعدد من المسؤولين.