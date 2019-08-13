كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. آنباء عن وفاة الإخواني الهارب أيمن نور بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجأة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب الإخواني الهارب أيمن نور، رئيس قنوات الشرق الإخوانية، التي تدعم الإرهابيين، بأزمة قلبية مفاجأة، في تركيا، وآنباء عن وفاته فور نقله إلى المستشفى لم يتم التأكد منها حتى الآن- بحسب ما أكدته مصادر.

وكان الإرهابي أيمن نور، قد يعقد اجتماعًا مع عدد من شباب وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية، لمناقشة خطة عملهم خلال الفترة المقبلة، لكنه فوجئ بتعرض عدد كبير من الشباب بهجوم كاسح عليه، متهمينه باستيلائه على أموال التبرعات، وهو ما أغضبه وجعله يدخل في نوبة عصبية، أسفرت عن إصابته بأزمة قلبية مفاجأة- وفقًا لما قالته المصادر.

وتداول نشطاء على عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، أخبارًا بأن هناك آنباء عن وفاة الإرهابي الهارب أيمن نور فور نقله إلى مستشفى تركي، ولم يتم التأكد من خبر وفاته.