كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب رئيس البرلمان العراقي يطالب بإخلاء المدن من الأسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال الكعبي "إن تواجد مستودعات الأسلحة قرب المدن المكتظة بالسكان بات مصدر قلق دائم للمواطن و يؤثر على سلامة المدنيين ويحصد أرواحهم وهذا ما شاهدناه اليوم خلال انفجار كدس للعتاد في معسكر الصقر بالدورة حيث تعرضت العديد من المنازل والمواطنين من المدنيين والقوات الأمنية الى الأذى".
وشدد الكعبي على "وجوب تشديد العقوبات المتعلقة بإنشاء المستودعات أو حيازة الأسلحة غير المرخصة وغير القانونية".
وكانت مصادر طبية عراقية قد أفادت في وقت سابق بإصابة نحو 13شخصاً جراء انفجارات عنيفة وقعت في مخزن للعتاد تابع للقوات العراقية في معسكر الصقر بمنطقة عوريج جنوب غربي بغداد.
وأوضحت المصادر "أن هذه الحصيلة أولية والإصابات طفيفة، وتم إسعاف المصابين في مستشفيات اليرموك والمحمودية".