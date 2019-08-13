عشية عيد الأضحى.. نشطاء يطالبون بالإفراج عن معتقلي “حراك الريف”- صور

نظمت لجنة “دعم عائلات معتقلي حراك الريف”، تزامنا مع عيد الأضحى، مساء اليوم الإثنين، وقفة إحتجاجية، في ساحة مارشال، بالدار البيضاء، تضامنا مع معتقلي “حراك الريف”.

وتوافد عشرات من النشطاء، على ساحة مارشال، مرددين شعارات منددة باستمرار اعتقال معتقلي “حراك الريف”.

وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بالإفراج الفوري عن كل معتقلي “حراك الريف”، كما رفعوا لافتات تعبر عن مطالبهم، من قبيل “كيف يحلو العيد وأحرار الوطن وراء الحديد”، ” كيف يحلو العيد والمعتقلين السياسيين وراء الحديد”.

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ويشار إلى أن معتقلي “حراك الريف” لم يستفيدوا من العفو الملكي، بمناسبة عيد الأضحى، إذ أصدر الملك محمد السادس يوم أمس الأحد، عفوه عن 350 شخصا، منهم المعتقلين (315 نزيلا) ومنهم الموجودين في حالة سراح (35 شخصا) المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.