وسط عملية دستورية معقدة.. أحزاب إيطالية تتحرك نحو حجب الثقة عن الحكومة

قرر قادة الأحزاب الإيطالية، الإثنين، استدعاء مجلس الشيوخ من عطلته للتصويت على جدول زمني يمكن أن يشمل تصويتا على حجب الثقة عن الحكومة وينهي التحالف الشعبوي.

والأسبوع الماضي دعا وزير الداخلية اليميني زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف ماتيو سالفيني إلى إجراء انتخابات عاجلة بعد خروجه من تحالفه مع شريكه في الائتلاف الحاكم.

وعاى الرغم من أن الحكومة لا تزال قائمة، يجب أن يقرر مجلس الشيوخ ما إذا كان سيصوت على حجب الثقة في حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي التي عمرها 14 شهرا.

وفشل رؤساء الكتل السياسية في مجلس الشيوخ، الإثنين، في التوصل إلى اتفاق بالإجماع، واستدعوا أعضاء المجلس من عطلتهم لمناقشة وضع جدول زمني لجلسة التصويت بحجب الثقة، وهي عملية دستورية معقدة.

ويتوقع أن يصوت المجلس الذي سيجتمع الساعة 16,00 ت غ الثلاثاء، على ما إذا كان يتعين على كونتي إلقاء كلمة أمام المجلس حول الأزمة في 20 أغسطس/آب.

وتمتلك حركة "خمس نجوم" و"الحزب الديمقراطي" المعارض ما يكفي من الأصوات للموافقة على هذه الخطوة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إفشال محاولة سالفيني للإطاحة بالحكومة.

وينص الدستور الإيطالي على أن جلسة التصويت على حجب الثقة عن حكومة كونتي يجب أن تجرى في مجلس الشيوخ، لأن المجلس الذي نال فيه الثقة بعد تشكيل التحالف بين حزب الرابطة وحركة خمس نجوم قبل 14 شهرا.

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ويسعى سالفيني إلى تشديد الضغوط وصولا إلى التصويت على مذكرة بحجب الثقة عن حكومة كونتي في مهلة أقصاها 20 أغسطس/آب وفرض انتخابات مبكرة في الخريف، مراهنا على استطلاعات للرأي تمنحه 36 إلى 38% من نوايا التصويت، التي انعكست عمّا كانت عليه في ربيع 2018 حين كانت تتوقع نيل حركة خمس نجوم 32% من الأصوات مقابل 18% للرابطة.

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "جورنالي" اليمينية أكد سالفيني أنه في حال تقررت انتخابات مبكرة فهو لن يخوضها منفردا، معلنا أنه سيلتقي "في الساعات المقبلة رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلوسكوني وزعيمة حزب "فراتيلي ديتاليا" جورجيا ميلوني" لكي "أقترح عليهما اتفاقا" انتخابيا.

وواصل سالفيني خلال نهاية الأسبوع الماضي "جولة على الشواطئ" لقيت أصداء إعلامية واسعة سعيا لكسب تأييد ناخبي الجنوب المناصرين حتى الآن لحركة خمس نجوم.



وفي روما، بدأ المعسكر المعارض لسالفيني يحشد صفوفه بعدما تخطى صدمة فك التحالف بين سالفيني ودي مايو.

ودعا زعيم حركة خمس نجوم لويجي دي مايو القوى السياسية الإيطالية إلى التصويت على التخفيض المقرر لعدد البرلمانيين قبل العودة إلى صناديق الاقتراع.

وخرج مؤسس الحركة الممثل الهزلي بيبي غريلو عن صمته ليساند دي مايو، مقترحا تشكيل "جبهة جمهورية" قادرة على منع "الهمجيين" من السيطرة على السلطة.

من جهته، قال وزير الاقتصاد السابق بيار كارلو بادوان إن انفراد سالفيني بالسلطة قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في الاقتصاد الإيطالي الضعيف، والذي يتوقّع أن تكون نسبة نموّه هذا العام شبه معدومة، وزيادة الدين العام الهائل الذي يتخطى 130% من إجمالي الناتج المحلي.

وقدّم رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي -الذي تولى رئاسة الحكومة من فبراير/شباط 2014 إلى ديسمبر/كانون الأول 2016، والذي لا يزال من قادة الحزب الديمقراطي- "اقتراحا عمليا" لتفادي "تسليم مستقبل أطفالنا إلى اليمين المتطرف".