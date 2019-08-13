الجراح تابع قضية فقدان حسين فشيخ مع الجهات المعنية

أعلن وزير الاعلام رئيس مكتب الاغتراب المركزي في تيار "المستقبل" ​جمال الجراح​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه تابع قضية فقدان الشاب حسين فشيخ في كوناكري في ​غينيا​ الافريقية، مع الجهات المعنية.

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