قنصل لبنان في جدة: جميع حجاج لبنان بخير

أفاد قنصل عام ​لبنان​ في جدة علي قرانوح أن "جميع حجاج لبنان بخير، وهم يتممون مناسك الحج، تحت بركة الأمطار، التي هطلت بغزارة على ​مكة المكرمة​".

وثمن "جهود السلطات السعودية، التي سخرت كل إمكاناتها، لتأمين كافة المستلزمات التجهيزية والأمنية والطبية والصحية والإرشادية والتقنية، الهادفة لإنجاح وتيسير تأدية الحج".

من ناحية أخرى، استضاف الملك سلمان بن عبدالعزيز في الديوان الملكي في قصر منى، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ ​عبداللطيف دريان​ وقرانوح في إطار حفل الاستقبال السنوي لكبار ضيوف الحج.