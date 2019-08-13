مجلس الشيوخ الإيطالي يحسم مصير الحكومة اليوم الثلاثاء

أحال مجلس الشيوخ الإيطالي الخلاف حول موعد التصويت على طلب سحب الثقة من الحكومة، إلى جلسة عامة اليوم الثلاثاء بعد تأييد الأغلبية الاستماع أولا إلى بيان رئيس الحكومة.

وأعلن رؤساء الكتل البرلمانية، عقب اجتماعهم بحضور رئيس المجلس إليزابيتا كازيللاتي، عدم التوصل إلى الإجماع اللازم لدعوة المجلس المغلق في عطلته الصيفية للانعقاد في جلسة خاصة للتصويت على طلب حزب الرابطة بسحب الثقة من رئيس الوزراء، ​جوزيبي كونتي​.

وأوضح المشاركون في الاجتماع أن رئيسة المجلس دعت المجلس للانعقاد، اليوم الثلاثاء، للفصل في خلاف جدول أعمال الجلسات الخاصة بالأزمة الحكومية.

ويتوقع أن يصوت المجلس على ما إذا كان يتعين على كونتي إلقاء كلمة أمام المجلس حول الأزمة في 20 أب، ما يؤجل إعلان سقوط الحكومة أو استقالتها إلى الأسبوع المقبل على أقرب تقدير.