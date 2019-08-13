الافتاء المصرية: مشهد اختلاط النساء بالرجال خلال صلاة يدل على عدم فهم سنة النبي

اعتبر مدير إدارة الفتاوى الشفوية، أمين الفتوى ب​دار الإفتاء​ المصرية عويضة عثمان، أن مشهد اختلاط النساء بالرجال خلال صلاة ​عيد الأضحى​، يدل على عدم النظام وعدم فهم سنة النبي.

وأشار إلى أن دار الإفتاء نبهت أكثر من مرة على حرمة اختلاط النساء بالرجال في صلاة العيد، وأكدت أن الاختلاط في الصلاة يبطلها، ورغم ذلك تتكرر تلك العادة السيئة كل عيد.

ورأى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه "يجب التوعية بعدم صحة الصلاة حال اختلاط النساء بالرجال، والإشراف على تنظيم الصلاة".