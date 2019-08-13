رئيس برلمان الكويت: لتحرك عربي وإسلامي ودولي لتشكيل ضغط حقيقي على إسرائيل

دعا رئيس ​مجلس الأمة الكويتي​، ​مرزوق الغانم​ إلى "تحرك عربي وإسلامي ودولي شامل وواسع لتشكيل ضغط حقيقي على ​إسرائيل​، بعد اعتدائها على المصلين في ​المسجد الأقصى​".

وأوضح الغانم، في تصريح له أن "الاعتداءات الوحشية التي ارتكبتها قوات اسرائيل ضد المصلين في باحات المسجد الأقصى، صباح ​عيد الأضحى​ المبارك، تثبت مجددا سقوط دعوات السلام الزائفة، ومشاريع التسوية الفارغة، مع كيان محتل لا يعرف إلا منطق البطش والقوة".

واعتبر أنه "من المعيب والمشين ترك المقدسيين و​الفلسطينيين​ عموما يواجهون العدو وحدهم دون دعم وسند".

ولفت الغانم الى أن "مواجهة هذا الكيان الغاصب قدر وإيمان، وإذا كانت ظروفنا العسكرية غير مواتية، فهذا لا يمنع من العمل حثيثا وبشكل يومي على المستويات السياسية والثقافية والحقوقية عربيا وإسلاميا ودوليا".