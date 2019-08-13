الحدث: اختلاف بين قوى التغيير والجبهة الثورية حول تعيين رئيس الوزراء السوداني

أكدت مصادر قناة "الحدث" الاتفاق بين الفرقاء السوادنيين على الوثيقة الدستورية والاتفاق السياسي، مشيرة إلى اختلاف بين قوى التغيير والجبهة الثورية حول تأجيل تشكيل مجلس الوزراء، وحول تعيين رئيس مجلس الوزراء.

وكان الناطق الرسمي باسم "الجبهة الثورية ​السودان​ية" محمد زكريا، في مؤتمر صحفي مشترك للجبهة و"قوى التغيير السودانية" في القاهرة، أعلن أن "هناك تعقيدات فيما يخص وثيقة السلام ولكن هناك أجواء إيجابية ونأمل الوصول لتوافق قريب"، مشيراً الى "أننا اتفقنا على الأساسيات وتبقى بعض التفاصيل التي ستخضع للبحث".