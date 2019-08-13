بورصة الأرجنتين تنهار وتغلق على تراجع بحوالي 38% غداة هزيمة ماكري

انهارت بورصة بوينس إيرس مغلقة على تراجع بلغ حوالي 37,93%، غداة الهزيمة المدوّية للرئيس الليبرالي ماوريتسيو ماكري أمام مرشح يسار الوسط البيروني ألبرتو فرنانديز في الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الأول المقبل.
وأغلق مؤشر "ميرفال" على 27 ألفاً و530,80 نقطة، في جلسة بدأها أصلاً بخسارة 10% من قيمته عند افتتاح التداولات وأنهاها بخسارة 37,93 من قيمته، في حين وصلت الخسارة التي تكبّدتها بعض الشركات المدرجة في البورصة إلى حوالى 50%.
كما خسرت العملة الأرجنتينية، البيزو، حوالى 19% من قيمتها إذ أغلقت على 57و30 بيزو للدولار الواحد مقابل 46,55 بيزو لدى إغلاق التعاملات مساء الجمعة.
واشترى البنك المركزي 50 مليون بيزو لمحاولة وقف تدهور العملة، ولكن محاولته لجم التدهور باءت بالفشل.
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